Hat der Herbst die russische Taktik an der Front verändert: Was die ukrainischen Streitkräfte sagen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die russischen Besatzungstruppen beginnen, sich angesichts des kälteren Wetters und der sich verschlechternden Wetterbedingungen auf den Kampf vorzubereiten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung von Wladyslaw Woloschyn, Sprecher der Südlichen Verteidigungskräfte, bei einem TV-Marathon.

Ihm zufolge ist es zu früh, um zu sagen, wie sich der Wetterumschwung auf die Taktik des Feindes auswirkt. Zumindest in den südlichen Regionen der Ukraine, wo es wärmer ist als im Rest des Landes.

Aber gleichzeitig beginnen die Angreifer bereits damit, ihre Kräfte und Ressourcen neu zu gruppieren.

„Das Personal der Angriffsgruppen wird an die Front verlegt, um die Offensive auf eine neue Art und Weise durchzuführen, das ist eine Tatsache. Die Umgruppierung findet vor allem in Richtung Prydniprovsky oder Cherson statt“, sagte Voloshyn.

Er wies auch darauf hin, dass der Feind versucht, seine Beobachtungsposten auf mehreren Inseln zu verlagern.

„Sie benutzen Rauchimitationen, um ihre Aktionen zu verbergen. Der Feind bereitet sich also auch darauf vor, Kampfhandlungen durchzuführen, wenn sich die (Wetter-, Anm. d. Red.) Bedingungen leicht ändern. Wenn alle Blätter abfallen. Das ist natürlich die Zeit, in der man sich an der Front auf weitere Feindseligkeiten vorbereitet“, fügte der Sprecher der südlichen Verteidigungskräfte hinzu.