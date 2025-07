Hetmanzew über die Besteuerung von zuckerhaltigen Getränken: Es gibt keine vernünftige wirtschaftliche Logik

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der Vorsitzende des Steuerausschusses der Werchowna Rada, Danylo Hetmanzew, äußerte sich zurückhaltend über die Idee des Ministerkabinetts, zuckerhaltige Getränke zu besteuern.

Er schrieb dazu auf Telegram.

„Neue Steuern sind immer schlecht, und hier gibt es nicht einmal eine solide wirtschaftliche Logik. Die Verwaltung ist kompliziert, und die fiskalischen Auswirkungen sind „verrückt“ – bis zu 8 Milliarden pro Jahr. Um es ins rechte Licht zu rücken: Das ist dreimal weniger als die Haushaltseinbußen durch illegalen Tabak“, sagte Hetmanzew.

Er glaubt, dass solche neuen Steuern jetzt nicht mehr in Frage kommen. Milliarden von Dollar gehen im Verborgenen, in verschiedenen Systemen und in verschiedenen Branchen verloren.

„Wir können davor nicht die Augen verschließen – hier liegen die Mittel, die wir brauchen, um den Haushalt zu füllen“, betonte der Abgeordnete.

Um es kurz zu machen:

Die Ukraine erwägt die Einführung einer Verbrauchssteuer auf zuckerhaltige Getränke. Der Gesetzentwurf sieht einen Satz von 0,1 EUR pro 1 Liter Getränk vor, das Zucker oder andere Süßungsmittel enthält.