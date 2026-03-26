Die hohen Preise haben die Nachfrage nach Kraftstoff einbrechen lassen: Was derzeit an den ukrainischen Tankstellen geschieht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Zwei Tankstellenketten haben begonnen, die Kraftstoffpreise zu senken Die Preise an ukrainischen Tankstellen, die aufgrund des Konflikts im Nahen Osten in die Höhe geschossen waren, haben die Nachfrage der Autofahrer nach Kraftstoff verringert. Gleichzeitig haben einige Ketten begonnen, die Preise an den Preisschildern zu senken.

Dies erklärte Sergej Kujun, Direktor der Beratungsgruppe A-95, in einem Kommentar gegenüber RBK Ukrajina.

„Derzeit verzeichnen die meisten der von uns befragten Tankstellenketten einen Umsatzrückgang aufgrund der hohen Preise. Das Kraftstoff-Cashback-Programm wirkt dabei als gewisser Puffer“, sagte der Kraftstoffexperte.

Ihren Angaben zufolge hat die UPG-Kette gestern die Kraftstoffpreise gesenkt, und heute ist Diesel an den AMIC-Tankstellen um 1 Hrywnja billiger geworden.

„Dies lässt sich mit dem lokalen Rückgang der europäischen Preise für Erdölprodukte in Verbindung bringen, der am 25. März zu beobachten war. Gleichzeitig sind die Preise (an ukrainischen Tankstellen – Anm. d. Red.) heute, am 26. März, erneut stark gestiegen“, merkte Kuyun an.

Was die mögliche Entwicklung der Kraftstoffpreise im April angeht, so gibt es keine sicheren Prognosen, sagte der Kraftstoffexperte in einem Kommentar gegenüber RBK Ukrajina.

„Der Markt bleibt unvorhersehbar, was sich in den letzten beiden Tagen gezeigt hat, und dies lässt keine sicheren Prognosen für die Zukunft zu“, fasste er zusammen.