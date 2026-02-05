Im Hotel „Dnipro“ auf dem Chreschtschatyk-Platz ist ein Brand ausgebrochen: 57 Personen wurden evakuiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Rettungskräfte evakuierten 57 Personen aus dem Hotel „Dnipro“ in der Hauptstadt, in dem am Morgen des 5. Februar ein Brand ausgebrochen war.

Quelle: Staatliche Rettungsdienstbehörde in Kiew auf Facebook

Wörtlicher Wortlaut der Meldung: „Um 08:10 Uhr ging eine Meldung über einen Brand in der Khreschatyk-Straße ein. Das Feuer brach in einem Zimmer im 3. Stock eines Hotels aus. Während der Löscharbeiten wurden 57 Personen aus den oberen Stockwerken evakuiert, darunter ein Kind.“

Details: Der Brand auf einer Fläche von 30 Quadratmetern wurde um 8:40 Uhr gelöscht.

„Es gab keine Opfer oder Verletzten. Die Ursache des Brandes wird von den Strafverfolgungsbehörden ermittelt“, fasste die Staatliche Katastrophenschutzbehörde zusammen.

