Die IAEO hat Explosionen in der Nähe des Atomkraftwerks Saporischschja registriert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 6. Oktober hörte das IAEO-Team im Kernkraftwerk Saporischschja mehrere Serien von ein- und ausgehenden Geschossen in der Nähe des Kraftwerks.

Dies meldete der Pressedienst der Agentur.

Demnach fielen zwei Granaten 1,25 km von der Umgebung des Kraftwerks entfernt.

„Der Beschuss erhöht die Risiken für die nukleare Sicherheit im Kernkraftwerk Saporischschja, das seit fast zwei Wochen ohne externe Stromversorgung ist“, sagte IAEO-Generaldirektor Rafael Grossi.

Zur Wiederholung:

Am 23. September um 16:56 Uhr wurde die einzige Stromleitung, über die das KKW Saporischschja mit Strom aus dem ukrainischen Netz versorgt wurde, abgeschaltet. Dieser Stromausfall war der zehnte, seit die Russen das Kraftwerk besetzt haben.

Außenminister Andrij Sybiha sagte, dass die Russen versuchen, die Unterstützung der IAEA für ihren Versuch zu gewinnen, das Kernkraftwerk Saporischschja (Saporischschja NPP) zu übernehmen.

Die IAEO hat offiziell die Gefährlichkeit der Situation im Kernkraftwerk Saporischschja bestätigt, das seit dem zehnten Tag aufgrund der Aktionen der Invasoren ohne Hauptstromquelle ist.

Russland hat das AKW Saporischschja unter dem Vorwand eines „Tests“ vom ukrainischen Stromnetz abgekoppelt und bereitet sich darauf vor, es wieder an sein eigenes Stromnetz anzuschließen.