Die industrielle Inflation hat sich in der Ukraine beschleunigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Haupttreiber des Preisanstiegs im August war die Versorgung mit Strom, Gas, Dampf und klimatisierter Luft, wo die Inflation im Vergleich zum Juli 9,4% erreichte.

In der Ukraine stiegen die Erzeugerpreise für Industrieprodukte im August auf Jahresbasis um 7,3%, gegenüber 4,7% im Juli. Dies teilte der Staatliche Statistikdienst mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Erzeugerpreisindex für Industrieprodukte (ein Indikator für die durchschnittliche Höhe der Veränderung der Großhandelsverkaufspreise von Rohstoffen und Vorleistungsgütern) im August im Vergleich zum Juli 4,7% betrug. Einen Monat zuvor lag dieser Index bei 0,7%.

Die Jahresrate der industriellen Inflation tendiert ebenfalls nach oben – im letzten Monat lag sie bei 7,3%, während sie im Juli 4,7% betrug.

Der Preisanstieg wurde durch die Produktion von Nahrungsmitteln verursacht, wo der Index um 19,5% anstieg, insbesondere in der Fleischverarbeitung – um 23,4%.

Erinnern Sie sich daran, dass die Erzeugerpreise für Industrieprodukte im Juli um 4,7% gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. Im Juni waren es noch 13,1% gewesen.

