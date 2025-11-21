Die industrielle Inflation hat sich in der Ukraine beschleunigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Preisanstieg im Oktober war in erster Linie auf steigende Kosten für die Versorgung mit Strom, Gas, Dampf und klimatisierter Luft zurückzuführen.

Im Oktober 2025 stiegen die industriellen Erzeugerpreise in der Ukraine nach einer Verlangsamung im September wieder um 5,5% auf Jahresbasis. Dies teilte der Staatliche Statistikdienst der Ukraine mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Index der Erzeugerpreise für Industrieerzeugnisse (ein Indikator für das durchschnittliche Niveau der Veränderung der Großhandelspreise für Rohstoffe, Materialien und Waren des Vorleistungsbedarfs) im Vergleich zum September um 4,9% gestiegen ist, während er vor einem Monat einen Abwärtstrend aufwies.

Auch im Oktober beschleunigte sich die jährliche Inflationsrate in der Industrie: betrug sie im September noch 1,3%, so lag sie im Oktober bereits bei 5,5%.

Nach Angaben des Staatlichen Komitees für Statistik ist der Preisanstieg im Oktober vor allem auf die steigenden Kosten für die Versorgung mit Strom, Gas, Dampf und klimatisierter Luft zurückzuführen.

