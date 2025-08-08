Infolge eines Drohnenangriffs brach in einem Bürogebäude in Charkiw ein Feuer aus, bei dem zwei Menschen verletzt wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht des 8. August traf eine russische Drohne ein ziviles Unternehmen im Saltovsky-Bezirk von Charkiw und verursachte einen Brand auf einer Fläche von 500 Quadratmetern. Zwei Zivilisten wurden verletzt.

Quelle: SES, Leiter der Militärverwaltung der Region Charkiw Oleh Synjehubow

Synjehubows direkte Rede: .* „Gegen 23.55 Uhr verzeichneten wir einen Treffer auf dem Gelände eines zivilen Unternehmens. Als Folge des Beschusses brannten das Dach und der technische Boden auf einer Fläche von 500 Quadratmetern.“

Einzelheiten: Zwei Zivilisten, ein 1959 geborener Mann und eine 1962 geborene Frau, wurden Berichten zufolge bei dem nächtlichen Angriff verletzt und erhielten die notwendige medizinische Versorgung.

Der SES stellte fest, dass der Angriff auf ein ziviles Unternehmen im Stadtteil Saltovsky einen Brand in einem vierstöckigen Bürogebäude verursachte: das Dach und die technischen Stockwerke standen in Flammen.

Fünfzig Rettungskräfte, ein pyrotechnisches Team des staatlichen Rettungsdienstes und 13 Fahrzeuge waren an der Löschung des Feuers beteiligt.