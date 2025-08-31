Investoren müssen klare Fristen für die Rückzahlung von Schulden für "grüne" Energie kennen, Sokolovsky

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Investoren erwarten, dass die Regierung einen klaren Plan mit Fristen für die Rückzahlung der Schulden für den im Jahr 2022 erzeugten Strom entwickelt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung von Vladyslav Sokolovsky, dem Vorstandsvorsitzenden des Solarenergieverbandes der Ukraine.

„In der Tat haben wir eine Verschuldung von 65,5% für 2022. Wir verstehen, dass die Situation im Jahr 2022 für das ganze Land, für die Energiewirtschaft und insbesondere für den Sektor der erneuerbaren Energien zu schwierig war… Und wir werden höchstwahrscheinlich ein separates Gesetz verabschieden müssen, das einen klaren Zeitplan für die Rückzahlung der im Jahr 2022 entstandenen Schulden vorsieht“, sagte Sokolovsky.

Ihm zufolge hat der Staat die Bedürfnisse der Investoren bereits teilweise befriedigt – es werden keine neuen Schulden mehr gemacht und die Schulden aus den Vorjahren werden bezahlt. Nach Ansicht des Experten sollte diese Bewegung fortgesetzt werden, bis die Schulden vollständig zurückgezahlt sind.

„Und um alte Schulden zu tilgen und sicherzustellen, dass Ukrenerho die Garantierten Käufer pünktlich bezahlt, brauchen wir die Hilfe unserer westlichen Partner“, sagte Sokolovskyj.

Er glaubt, dass Anleihen oder direkte finanzielle Unterstützung durch die EU zu den Optionen für die Lösung des Problems gehören könnten.