Die italienische Regierung hat ein Treffen zwischen Meloni und Selenskyj angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Mittwoch, dem 15. April, in Rom mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zusammentreffen.

Quelle: : italienische Regierung

Wörtlich: : „Am Mittwoch, dem 15. April, um 15:30 Uhr empfängt Ministerpräsidentin Giorgia Meloni den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Palazzo Chigi (Residenz des italienischen Ministerpräsidenten – Anm. d. Red.)“.

Hintergrund: Im März verlor Meloni mit knappem Abstand das Referendum über die Justizreform ihrer Regierung.

Am 9. April versprach sie, bis zum Ende der Amtszeit ihrer Regierung im Amt zu bleiben.