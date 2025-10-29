Die Joint Forces haben Putins Behauptung dementiert, ukrainische Truppen seien in Kupjansk eingekesselt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Joint Forces Group erklärte, dass in und um Kupjansk schwere Kämpfe stattfanden, dass aber Berichte, wonach die ukrainischen Truppen dort eingekesselt seien, frei erfunden seien.

Quelle: Joint Forces Operation

Wörtlich: „In und um Kupjansk finden schwere Kämpfe statt, und die Angreifer versuchen, im nördlichen Teil der Stadt Fuß zu fassen. Allerdings sind alle Aussagen über die „Einkreisung“ der ukrainischen Truppen dort Fiktion und Fantasie und basieren nicht auf tatsächlichen Daten vor Ort.“

Einzelheiten: Die Joint Forces stellten fest, dass der russische Präsident Wladimir Putin mit seinen falschen Aussagen „wieder einmal gezwungen ist, sich lächerlich zu machen und seinen eigenen Generälen Lügen nachzuplappern, die selbst sein treues Publikum und die russischen Eliten nicht glauben können.“

Zuvor hatte Putin, von Propagandisten zitiert, die falsche Behauptung aufgestellt, ukrainische Truppen seien in Kupjansk und Pokrowsk blockiert und eingekesselt.

Dem Kremlchef zufolge „muss die politische Führung der Ukraine über das Schicksal ihrer Bürger entscheiden, die eingekesselt sind… wie sie es einst mit Asowstal getan hat.

Was zuvor geschah: Am 16. Oktober erklärte der Sprecher des Generalstabs, Major Dmytro Lykhoviy, gegenüber der Ukrajinska Prawda, dass in Kupjansk in der Region Charkiw Gegenmaßnahmen der Verteidigungskräfte im Gange seien, bei denen ukrainische Soldaten die feindliche Infanterie, die versucht, in die Stadt einzudringen, vernichten.