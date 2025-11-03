Der Journalist sagte, sein Bruder sei während einer Auszeichnungszeremonie auf dem Paradeplatz getötet worden, als eine ballistische Rakete über ihn hinwegflog

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der TSN-Journalist Dmytro Swjatnenko sagte, dass sein Bruder, der militärische Drohnenpilot Wolodymyr, am 1. November getötet wurde, als eine russische ballistische Rakete den Ort traf, an dem die Soldaten ausgezeichnet wurden.

Quelle: Facebook-Post des TSN-Journalisten Dmytro Swjatnenko

Einzelheiten: Sein 43-jähriger Bruder Wolodymyr Swjatnenko (Pilot des Bataillons für unbemannte Systeme der 35. Marinebrigade) sei am 1. November durch eine russische Rakete getötet worden. Swjatnenko sagt, dass sein Bruder und andere Piloten und Infanteristen auf dem Paradeplatz zu einer Auszeichnungszeremonie versammelt waren.

Wörtlich: „Mein Bruder wurde am Samstag getötet. Er hatte seit dem 23. gekämpft. Er ging durch die Hölle in Krynky, Kurachowe, Maryanka, Krasnohorivka… Er wurde von den Russen getötet. Aber nicht auf dem Schlachtfeld. Im tiefen Hinterland. Er und seine Kameraden wurden auf dem Paradeplatz versammelt, um ausgezeichnet zu werden. Sie versammelten die Besten. Die besten Piloten und Infanteristen der Brigade. In einer geordneten Weise. In einem offenen Bereich. Die Ballistik kam herein. Die Geschichte der Fahrlässigkeit (oder auch nicht) wiederholte sich.“

Hintergrund:

Am 2. November meldete die militärische Gruppierung ‚Vostok‘, dass es bei einem feindlichen Angriff am 1. November in der Region Dnipro Tote und Verwundete unter den Streitkräften der Ukraine gegeben hat