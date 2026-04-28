Kasachstan hat seine Transportrouten geändert, nachdem die Russische Föderation die Öllieferungen über die „Druschba“-Pipeline eingestellt hatte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Das kasachische Energieministerium erklärte, dass die Behörde aufgrund der Aussetzung der Ölexporte über die Druschba-Pipeline im Mai die Liefermengen auf andere Routen umverteilt habe.

Das kasachische Energieministerium erklärte, dass die Behörde aufgrund der Aussetzung der Ölexporte über die „Druschba“-Pipeline im Mai die Liefermengen auf andere Routen umverteilt habe.

Dies teilte die Beraterin und offizielle Sprecherin des kasachischen Energieministeriums, Asel Serikpaeva, laut Tengri News mit.

Laut Asel Serikpaeva wurde im Mai 2026 der Zeitplan für den Öltransit in Richtung der deutschen Raffinerie in Schwedt über das „Druschba“-System angepasst.

Als Reaktion darauf beschloss das kasachische Energieministerium, die Ölexportmengen in Höhe von 260.000 Tonnen auf andere Ziele umzuverteilen.

„Diese Mengen werden über alternative und technisch ausgereifte Routen transportiert: 100.000 Tonnen zum Hafen Ust-Luga und 160.000 Tonnen zum System des Kaspischen Pipeline-Konsortiums (KPC)“, teilte die Beraterin des Ministers mit.

Die offizielle Vertreterin des Energieministeriums betonte, dass diese Maßnahme mit den Verladern abgestimmt sei. Ihren Worten zufolge ist Kasachstan trotz der logistischen Umstellung in der Lage, alle Verpflichtungen gegenüber dem Weltmarkt zu erfüllen.