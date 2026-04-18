Russische Drohnen haben einen Hafen in der Region Odessa angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der vergangenen Nacht hat Russland mit Kampfdrohnen den Hafen in der Region Odessa angegriffen: Es gibt Schäden an der Infrastruktur, jedoch gab es keine Todesopfer.

Dies berichten das Ministerium für kommunale und territoriale Entwicklung sowie die Militärverwaltung der Oblast Odessa.

Bei dem Angriff wurde ein Lkw-Fahrer verletzt – der Mann erlitt Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Lagerhallen, Lastkraftwagen und ein Gebäude wurden beschädigt, Busse gerieten in Brand.

Nach Angaben des Ministeriums wurden auf dem Gelände eines der Hafenbetreiber Silos mit Mais beschädigt, es kam zu einem Brand.

Der Leiter der Militärverwaltung der Region Odessa, Oleg Kipper, teilte mit, dass die durch die Treffer entstandenen Brände von den Rettungskräften bereits gelöscht worden seien.

„Der Feind greift weiterhin gezielt die ukrainische Hafeninfrastruktur und Logistik an“, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums.