Das israelische Außenministerium hat auf die Situation bezüglich des Schiffes reagiert, das möglicherweise gestohlenes ukrainisches Getreide transportiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der israelische Außenminister Gideon Saar erklärte als Antwort auf die Einwände der Ukraine gegen die Einfahrt des Schiffes mit dem gestohlenen Getreide, dass die israelischen Behörden im Einklang mit dem Gesetz handeln würden.

Quelle: : Saar in den sozialen Netzwerken X

Details: : Saar sagte, dass ihnen bislang keine Beweise vorgelegt worden seien, die die Vorwürfe bestätigen.

Zitat: : „Diplomatische Beziehungen, insbesondere zwischen befreundeten Völkern, werden nicht auf Twitter oder in den Medien geführt.

Vorwürfe sind keine Beweise. Die Beweise, die die Vorwürfe untermauern, wurden noch nicht vorgelegt.

Sie haben nicht einmal ein Rechtshilfeersuchen gestellt, bevor Sie sich an die Medien und die sozialen Netzwerke gewandt haben. Die Angelegenheit wird geprüft werden.“

Details: : Der Minister fügte hinzu, dass Israel die Rechtsstaatlichkeit mit unabhängigen Strafverfolgungsbehörden wahrt und „alle israelischen Behörden im Einklang mit dem Gesetz handeln werden“.

Vorgeschichte:

Das Schiff PANORMITIS ist mit einer Ladung Getreide, das möglicherweise aus den besetzten Gebieten der Ukraine stammt, im israelischen Hafen Haifa eingelaufen.