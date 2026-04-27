Das Nationale Antikorruptionsbüro und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft haben Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine bei der Annahme von Bestechungsgeldern in Höhe von über 100.000 Dollar überführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Leiter der Ermittlungsabteilung des Sicherheitsdienstes der Ukraine in der Region Poltawa und sein Untergebener wurden wegen der Annahme von Bestechungsgeldern in Höhe von 110.000 Dollar zur Einstellung eines Strafverfahrens überführt.

Das Nationale Antikorruptionsbüro und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft haben am 27. April den Leiter der Ermittlungsabteilung der Verwaltung des Sicherheitsdienstes der Ukraine in der Region Poltawa, seinen Untergebenen sowie einen Anwalt beim Erhalt von Bestechungsgeldern überführt.

Quelle: : Nationales Antikorruptionsbüro und Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft in den sozialen Netzwerken

Details: : Es wird berichtet, dass sich der Vorfall am 27. April ereignet hat.

Nach Angaben der Antikorruptionsbehörden forderten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes unter Vermittlung eines Anwalts vom Unternehmensinhaber 110.000 Dollar für den Abschluss einer Vereinbarung über das Schuldbekenntnis und die Einstellung der strafrechtlichen Verfolgung seines Unternehmens.

In dem Fall ging es um die Ausübung wirtschaftlicher Aktivitäten in Zusammenarbeit mit einem Aggressorstaat, nämlich um die Lieferung von Ausrüstung in die Russische Föderation über Scheinfirmen in Kasachstan.

Die Personen wurden unmittelbar nach Erhalt der zweiten Teilzahlung der Bestechungssumme in Höhe von 55.000 Dollar überführt.

Weitere Details geben die Strafverfolgungsbehörden nicht bekannt.

Die Ermittlungen dauern an.