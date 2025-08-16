FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Kiew und eine Reihe von Regionen sind in Alarmbereitschaft: Was ist passiert?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua

Am Samstagnachmittag, dem 16. August, wurde in Kiew und einer Reihe anderer Regionen der Ukraine Alarm ausgelöst. Der Grund war die Bedrohung durch Ballisten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram der Militärverwaltung der Stadt Kiew und den Kanal der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

„Bedrohung durch den Einsatz ballistischer Waffen. Ignorieren Sie die Warnsignale für Luftangriffe nicht. Suchen Sie den Schutzraum auf“, heißt es in der Nachricht.

Zugleich stellte das Militär klar, dass die Bedrohung aus dem Nordosten kommt.

Aktualisiert um 16:22 Uhr

Die Alarme wurden in Kiew und den Regionen aufgehoben.

Wo der Alarm ausgerufen wurde

Ab 16:09 Uhr sieht die Karte des Luftalarms wie folgt aus. Wie Sie sehen können, besteht das Signal weiterhin in den Regionen Kiew, Tschernihiw, Tscherkassy, Sumy, Poltawa, Kirowohrad, Charkiw, Dnipro, Saporischschja und Donezk.

Die Nachrichten werden aktualisiert…

Warnung in der Ukraine

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 180

