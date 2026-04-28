In Kiew ist die Luftabwehr gegen Drohnen im Einsatz: Was ist über die Folgen bekannt?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Drohnen fliegen aus nordöstlicher Richtung auf die Hauptstadt zu. Russische Truppen greifen die Hauptstadt mit Kampfdrohnen an, in der Stadt sind Explosionen zu hören. Es wird über den Einsatz der Luftabwehr berichtet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal des Kiewer Bürgermeisters Witalij Klitschko und eine Mitteilung des Leiters der Kiewer städtischen Militärverwaltung, Timur Tkatschenko.