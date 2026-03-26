Korruption und Preise: Ergebnisse einer Umfrage zu den aktuellen Problemen der Ukrainer, abgesehen vom Krieg

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Ukrainer betrachten Bestechung und Korruption in der Regierung als die drängendsten Probleme des Landes, abgesehen vom Krieg.

Dies geht aus einer vom 12. bis 18. März vom Zentrum für Sozial- und Marktforschung „Socis“ durchgeführten Umfrage hervor.

49,3 % der befragten Ukrainer halten dieses Problem für das aktuellste in der Ukraine.

An zweiter Stelle steht der „Anstieg der Lebensmittelpreise“ – 33,4 %

An dritter Stelle stehen hohe Tarife für kommunale Dienstleistungen (28,8 %), an vierter Stelle niedrige Renten und Sozialleistungen (28,1 %) und an fünfter Stelle niedrige Löhne (26,0 %).

Im Rahmen der „Socis“-Studie wurden 1204 Befragte anhand einer quotengestützten, stratifizierten Stichprobe befragt. Die Befragung erfolgte mittels persönlicher Interviews unter Verwendung von Tablets (CAPI). Der statistische Fehler der Stichprobe beträgt ±2,5 %.