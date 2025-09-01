Der Krieg hat die Hälfte des Geschäfts von Metinvest, Vodoviz, zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Bergbau- und Metallsektor kämpft nicht um Entwicklung, sondern ums Überleben.

RBK Ukrajina berichtet unter Berufung auf eine Aussage von Olexander Vodoviz, dem Leiter des Büros des CEO der Metinvest Group, auf dem Radio NV Forum „Ukraine als Marke Made in Ukraine“.

Ihm zufolge hat das Unternehmen seit Beginn des Krieges die Hälfte seines Geschäfts verloren, insbesondere durch die Zerstörung seiner Anlagen in Mariupol.

Die Zahl der Beschäftigten ist von 100.000 auf 50.000 gesunken. Die geplante Investition von 1,2 Milliarden Dollar in Mariupol wurde wenige Tage nach dem 24. Februar 2022 unmöglich.

„Die Exporte haben sich halbiert, obwohl wir weiterhin der größte private Exporteur sind. Aber das bedeutet, dass die gesamte Wirtschaft um die Hälfte geschwächt ist und wir nicht mehr so stark sind wie früher“, betonte Vodoviz.

Er wies besonders auf die Probleme beim Zugang zum europäischen Markt hin, wo Rinat Achmetows Metinvest mit russischen Anbietern konkurrieren muss. Die europäischen Regulierungsbehörden ignorieren diese Situation oft, trotz der Appelle von ukrainischen Agenturen und Diplomaten, sagte Vodoviz.