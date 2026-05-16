Die Krimbrücke war fast 11 Stunden lang gesperrt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Verkehr über die Krimbrücke wurde nach 11 Stunden wieder aufgenommen. Die Verspätungen der Personenzüge beliefen sich auf 7 bis 8 Stunden.

Der Verkehr über die Krimbrücke, der „aus Sicherheitsgründen“ unterbrochen worden war, wurde nach fast 11 Stunden wieder aufgenommen.

Quelle: : Kanal für aktuelle Informationen zur Lage auf der Brücke, „RIA Novosti Krim“

Details: : Durch die Sperrung der Brücke kam es zu Verspätungen bei 12 Personenzügen – bei einigen davon von bis zu 7–8 Stunden.

Die Brücke wurde nach 13:00 Uhr wieder geöffnet.

Gleichzeitig teilte das russische Verteidigungsministerium mit, dass in der Nacht und am Morgen 151 Drohnen russische Regionen und die besetzte Krim angegriffen hätten; angeblich seien alle abgeschossen worden.

Zur Erinnerung: : Gegen halb drei Uhr morgens am 16. Mai kündigten die russischen Besatzer die Einstellung des Straßenverkehrs über die Krimbrücke an.