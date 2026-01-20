Kubrakow kehrt in Selenskyjs Team zurück: welche Position er bekommen hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Olexander Kubrakow zum Berater für Infrastruktur und Gemeinschaftsbeziehungen ernannt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Website des Präsidenten der Ukraine.

Der entsprechende Erlass Nr. 66/2026 wurde am 20. Januar 2026 auf der Website des offiziellen Internetportals des Präsidenten der Ukraine veröffentlicht.

Die Ernennung tritt an dem Tag in Kraft, an dem das Dekret unterzeichnet wird.

Es ist bekannt, dass Olexander Kubrakow für diese Position auf freiberuflicher Basis ernannt wurde, was bedeutet, dass Kubrakow ohne eine formale Vollzeitstelle im Präsidialamt arbeiten wird. In seiner neuen Rolle wird er für die Koordinierung von Infrastrukturentwicklungsprojekten und die Verbesserung der Interaktion zwischen der Regierung und den lokalen Gemeinschaften verantwortlich sein.