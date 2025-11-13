Die Lage an der Front ist schwierig: Syrskyj nennt die Orte, an denen die heftigsten Kämpfe ausgetragen werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Syrskyj, sagt, dass die Lage an der Front weiterhin schwierig ist und dass die heftigsten Kämpfe in der Nähe von 7 Städten stattfinden.

Quelle: General nach einem Telefongespräch mit dem Chef des Generalstabs der französischen Streitkräfte, General Fabienne Mandon, über soziale Medien

Direkte Ansprache: „Ich habe meinen Gesprächspartner über die aktuelle Lage in den Gebieten der Feindseligkeiten informiert. Die Lage an der Front bleibt schwierig. Die heftigsten Kämpfe finden weiterhin in den Gebieten von Kupjansk, Lyman, Siversk, Kostjantynivka, Pokrovsk, Myrnohrad und Gulyaypol statt.“

Einzelheiten: Der Verteidigungschef wies darauf hin, dass die Parteien die wichtigsten Bedürfnisse der ukrainischen Streitkräfte erörterten, darunter die Ausbildung von Mirage-Piloten, die Stärkung der Luftverteidigung und eine Reihe anderer wichtiger Aspekte der Verteidigungszusammenarbeit.

Syrskyj dankte General Mandon und den französischen Streitkräften für die starke militärische Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte.