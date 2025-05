Die Leiche einer Frau wurde unter den Trümmern in Mykolajiw hervorgezogen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Zahl der Opfer des Drohnenangriffs der Russen auf die Stadt in der vergangenen Nacht ist auf zwei angestiegen. Der Abbau der Notstrukturen geht weiter.

In Mykolajiw wurde die Leiche einer Frau aus den Trümmern gezogen, die bei dem russischen Angriff in der vergangenen Nacht ums Leben kam. Darüber berichtete am Abend des Sonntags, 25. Mai, der Staatliche Dienst für Notsituationen.

„Rettungskräfte haben die Leiche der toten Frau unter den Trümmern hervorgeholt. Die Arbeiten zum Abbau der Notstrukturen gehen weiter“, heißt es in der Meldung.

Damit hat sich die Zahl der Opfer in Mykolajiw auf zwei erhöht.