Lubinec berichtete über ein Treffen mit der Menschenrechtsbeauftragten der Russischen Föderation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Menschenrechtsbeauftragte der Werchowna Rada, Dmytro Lubinez, teilte mit, dass er am Tag des Gefangenenaustauschs, am Vorabend von Ostern, erneut ein Arbeitstreffen mit der russischen Menschenrechtsbeauftragten Tatjana Moskalkowa abgehalten habe.

Während des Treffens erörterten die Parteien die Überprüfung und Rückführung von Kriegsgefangenen und rechtswidrig festgehaltenen Zivilisten und übergaben Briefe von Kriegsgefangenen an deren Familien.

Die Ombudsleute legten weitere Schritte zur Familienzusammenführung fest. Lubinez und Moskalkowa vereinbarten, die Arbeit an der Identifizierung von Personen fortzusetzen, die unter besonderen Umständen vermisst werden.

„Wir haben auch eine Reihe weiterer technischer Fragen angesprochen, insbesondere solche, die die Austauschprozesse und die Rückkehr von Zivilisten betreffen. Wir arbeiten daran, dass jeder Ukrainer nach Hause zurückkehren kann“, erklärte Lubinec.