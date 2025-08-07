Die Luftabwehr hat 89 feindliche Drohnen neutralisiert, mit Treffern an 11 Orten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 7. August griffen die russischen Angreifer mit 112 Angriffsdrohnen vom Typ Schahed und verschiedenen Arten von Drohnenimitaten an.

Quelle: Luftwaffenkommando in Telegram

Einzelheiten: Nach vorläufigen Angaben wurden ab 9.00 Uhr 89 feindliche Angriffsdrohnen vom Typ Schahed und verschiedene Arten von Imitationsdrohnen von der Luftabwehr im Norden, Osten und Zentrum des Landes abgeschossen und vernichtet.

Die ukrainische Verteidigung verzeichnete 23 getroffene Drohnen an 11 Orten, und die abgeschossenen Drohnen fielen (Wrackteile) an 3 Orten.

Der Luftangriff wurde von der Luftfahrt, den Flugabwehrraketentruppen, den Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie den mobilen Feuerkommandos der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.