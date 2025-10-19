In Lwiw soll eine Kirche gebaut werden, die unterirdisch ein Refektorium beherbergt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Ergebnisse des Architekturwettbewerbs für den Entwurf der Geburtskirche in der Ryashivska Straße wurden in Lwiw bekannt gegeben. Der Gewinner ist das Architekturbüro Symmetry

Die Ergebnisse des Architekturwettbewerbs für den Entwurf der Geburtskirche in der Ryashivska Straße wurden in Lwiw bekannt gegeben. Der Gewinner ist das Architekturbüro Symmetry.

Dies wurde von der Stadtverwaltung bekannt gegeben.

In der Kirche haben die Architekten einen Platz für eine Krippe vorgesehen und im Untergrund ein Refektorium (Speisesaal), das als Schutzraum dienen kann, Toiletten und einen Aufzug für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

Für den Innenhof sind eine Kapelle, ein Glockenturm und ein Klassenzimmer vorgesehen.

Nach Angaben der siegreichen Autoren basiert das Konzept der Kirche auf dem Bild der Geburtsstätte Christi.

Die Architektur kombiniert die für die ukrainische Tradition der Holzkirche typischen natürlichen Linien mit modernen Designlösungen und Materialien.

Das Projekt umfasst auch ökologische Lösungen. Dazu gehören die Sammlung von Regenwasser, die natürliche Reinigung des Bodens und eine Oberfläche, durch die Wasser fließen kann.

Der Architekturwettbewerb wurde im Juli ausgeschrieben. Von den 23 registrierten Autorenteams wurden 17 Projekte zum Wettbewerb eingereicht.

Um es kurz zu machen:

Am 20. August hat der Dorfrat von Slavske (Region Lwiw) nach einer Ausschreibung die Restaurierung der Kirche für 9,4 Millionen Hrywnja an die Rrosa LLC vergeben.