Massiver Beschuss in der Region Winnyzja: Die Zahl der Verletzten ist auf 18 gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Zwei Verletzte befinden sich weiterhin in kritischem Zustand, vier weitere sind mittelschwer verletzt.

Infolge des russischen Angriffs auf die Region Winnyzja am 24. März ist die Zahl der Verletzten auf 18 Personen gestiegen. Dies teilte die Leiterin der regionalen Militärverwaltung, Natalja Zabolotna, am Mittwoch, dem 25. März, auf Telegram mit.

„Die Zahl der Verletzten in der Region Winnyzja ist auf 18 gestiegen. Zwei Verletzte befinden sich weiterhin in kritischem Zustand, vier weitere in mittelschwerem Zustand“, schrieb sie.

Es wird darauf hingewiesen, dass in der Region 35 Privathäuser, sieben Mehrfamilienhäuser und vier weitere Gebäude in öffentlichen Bereichen beschädigt wurden. Ein Privathaus wurde vollständig zerstört, zwei weitere erlitten erhebliche Schäden. Bei anderen Häusern wurden Fenster eingeschlagen, Dächer, Türen und Fassaden beschädigt.

Die Rettungskräfte haben die Aufräumarbeiten an den Einschlagstellen abgeschlossen. Kommissionen untersuchen weiterhin das beschädigte Eigentum und erfassen die Schäden.

Zur Erinnerung: Am 24. März griffen die Russen die Region Winnyzja an. Bei dem Angriff kam eine Person ums Leben, weitere 11 wurden verletzt.