Kurzzeitige Regenschauer und Gewitter – Wettervorhersage für den 14: bis 16. Mai

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Vom 14. bis 16. Mai wird es in der Ukraine warm, stellenweise sind kurze Regenschauer und Gewitter zu erwarten. Detaillierte Wettervorhersage nach Regionen.

In den nächsten Tagen wird es in der Ukraine warm sein, in einigen Regionen werden kurze Regenschauer und Gewitter vorhergesagt.

Quelle: : Ukrainisches Hydrometeorologisches Zentrum

Wörtliches Zitat des UGMZ: „Am 14. Mai kurze Regenschauer, stellenweise Gewitter; in den zentralen Regionen sowie tagsüber in den Regionen Sumy und Charkiw stellenweise erhebliche Niederschläge; in den westlichen Regionen sowie in den Regionen Winnyzja und Schytomyr keine Niederschläge; Am 15. Mai am Linken Ufer, am 16. Mai im Osten und Westen des Landes stellenweise kurze Regenschauer und Gewitter, im übrigen Gebiet ohne Niederschläge.“

Details: : In der Ukraine nachts 5–13 °C, am 14. Mai in den westlichen Regionen 2–7 °C; tagsüber 14–19 °C, am 14. Mai im Osten des Landes, am 15. und 16. Mai in der Ukraine 17–24 °C.

In der Hauptstadt regnet es am 14. Mai, danach bleibt es trocken; nachts 8–10 °C, tagsüber am 14. Mai bis zu +18 °C, am 15. und 16. Mai bis zu 19–23 °C; Wind aus Nordwest bis Südwest mit 5–12 m/s.