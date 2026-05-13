Kurzzeitige Regenschauer und Gewitter – Wettervorhersage für den 14: bis 16. Mai

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Vom 14. bis 16. Mai wird es in der Ukraine warm, stellenweise sind kurze Regenschauer und Gewitter zu erwarten. Detaillierte Wettervorhersage nach Regionen.
In den nächsten Tagen wird es in der Ukraine warm sein, in einigen Regionen werden kurze Regenschauer und Gewitter vorhergesagt.
Quelle: : Ukrainisches Hydrometeorologisches Zentrum
Wörtliches Zitat des UGMZ: „Am 14. Mai kurze Regenschauer, stellenweise Gewitter; in den zentralen Regionen sowie tagsüber in den Regionen Sumy und Charkiw stellenweise erhebliche Niederschläge; in den westlichen Regionen sowie in den Regionen Winnyzja und Schytomyr keine Niederschläge; Am 15. Mai am Linken Ufer, am 16. Mai im Osten und Westen des Landes stellenweise kurze Regenschauer und Gewitter, im übrigen Gebiet ohne Niederschläge.“
Details: : In der Ukraine nachts 5–13 °C, am 14. Mai in den westlichen Regionen 2–7 °C; tagsüber 14–19 °C, am 14. Mai im Osten des Landes, am 15. und 16. Mai in der Ukraine 17–24 °C.
In der Hauptstadt regnet es am 14. Mai, danach bleibt es trocken; nachts 8–10 °C, tagsüber am 14. Mai bis zu +18 °C, am 15. und 16. Mai bis zu 19–23 °C; Wind aus Nordwest bis Südwest mit 5–12 m/s.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“
ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“