Die Medien haben gezählt, wie oft sich Selenskyj bei Trump bedankt hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Der ukrainische Präsident trug damit der Kritik von Vizepräsident Vence Rechnung, der Selenskyj beim letzten Mal Undankbarkeit vorgeworfen hatte.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte während eines Treffens mit dem amerikanischen Staatschef Donald Trump am Montag, den 18. August, mehr als zehn Mal „Danke“. Dies berichtet das WSJ nach dem Treffen.

Die Publikation erinnert daran, dass der US-Vizepräsident JD Vance Selenskyj während des letzten Treffens im Weißen Haus, das im Februar stattfand, Undankbarkeit vorgeworfen hatte.

Erinnern Sie sich, Selenskyj sagte, dass dieses Treffen mit US-Präsident Donald Trump ihr bestes Gespräch war.

Trump gab eine Erklärung zu den Garantien für die Ukraine ab

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 140

