Die Metro in Charkiw hat ihren Betrieb wieder aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 10. November gegen 8 Uhr morgens hat die Metro Charkiw den Zugverkehr nach einem zweitägigen Stromausfall wieder aufgenommen, warnte aber die Fahrgäste, dass erneut Probleme auftreten könnten.

Quelle: Pressedienst der Metro Charkiw auf Telegram

Wörtlich aus der Metro: „Der Zugverkehr auf den U-Bahn-Linien ist wieder aufgenommen worden. Wenn die Spannung unter das zulässige Niveau fällt, kann der Zugverkehr vorübergehend eingestellt werden. Bitte haben Sie Verständnis für die Situation und entschuldigen Sie sich für die Unannehmlichkeiten!“

Einzelheiten: Zu Beginn des Arbeitstages am 10. November meldete die Charkiw Metro, dass sie den Betrieb aufgrund eines Stromausfalls nicht wieder aufnehmen konnte.

Es wurde festgestellt, dass die U-Bahn in einem geschützten Modus arbeitete und die Arbeit des Bodenverkehrs in der Stadt unter Berücksichtigung der Tatsache organisiert wurde, dass die U-Bahn vorübergehend keine Fahrgäste beförderte.

Hintergrund:

Nach einem weiteren massiven russischen Angriff auf die ukrainische Energieinfrastruktur kam der Zugverkehr in der U-Bahn von Charkiw am 8. November vollständig zum Erliegen. Der russische Angriff verursachte schwerwiegende Stromausfälle in der Stadt und zwang die Behörden, die U-Bahn in den Notbetrieb zu versetzen