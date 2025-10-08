Das Ministerkabinett hat 36,6 Milliarden Hrywnja für den Bedarf des Verteidigungsministeriums bereitgestellt: Wofür wird das Geld verwendet?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Ministerkabinett der Ukraine hat 36,6 Mrd. Hrywnja für den Bedarf des Verteidigungsministeriums bereitgestellt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Telegram des ukrainischen Verteidigungsministers Denys Schmyhal.

Laut Schmyhal handelt es sich um eine finanzielle Ressource zur Stärkung der Verteidigungskapazitäten der Ukraine.

Die Mittel werden so aufgeteilt, dass sie die Bedürfnisse mit der höchsten Priorität abdecken:

umsetzung von Entwicklungsprogrammen für

die Verteidigungsindustrie

,

Einführung neuer Technologien,

Ausbau der Produktionskapazitäten der Verteidigungsindustrie und

Kauf von Waffen und militärischer Ausrüstung. Darüber hinaus werden weitere 500 Millionen Hrywnja zur Unterstützung der ukrainischen Waffenschmiede verwendet.

„Wir arbeiten umfassend und systematisch daran, die Ukraine mit im Inland produzierten Waffen zu stärken, die dem Feind irreparable Verluste zufügen werden“, betonte der Verteidigungsminister.

Ukraine will Verteidigungsausgaben erhöhen

Zur Erinnerung: Das Ministerkabinett hat vor kurzem einen Gesetzentwurf zur Änderung des Staatshaushalts für 2025 verabschiedet. Er sieht zusätzliche Mittel für den Sicherheits- und Verteidigungssektor vor.

Dem Dokument zufolge sollen die allgemeinen Ausgaben des Staatshaushalts um 317 Milliarden Hrywnja erhöht werden. Der größte Teil davon wird für die Finanzierung des Verteidigungsministeriums der Ukraine verwendet.

Die Mittel sollen ausgegeben werden für: