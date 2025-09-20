Am Morgen kam es in Dnipro zu einer Reihe von Explosionen: Raketen wurden auf die Stadt abgefeuert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Morgen des 20. September waren in Dnipro laute Explosionen zu hören. In diesem Moment griff der Feind die Ukraine mit Marschflugkörpern an.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegramkanal Suspilne Novosti und den Luftwaffenkanal der Streitkräfte der Ukraine.

„In Dnipro waren Explosionsgeräusche zu hören, berichteten Suspilne-Korrespondenten“, heißt es in dem Bericht um 06:03 Uhr.

Zur gleichen Zeit schrieb die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine über die Gefahren von Marschflugkörpern fast überall in der Ukraine. Insbesondere um 06:00 Uhr flogen die Raketen, die in der Region Dnipro registriert wurden, in Richtung Dnipro.

Nach den Explosionen berichteten mehrere lokale Sender, dass es in der Stadt viel Rauch sowie Strom- und Wasserausfälle gab. Bisher gibt es keinen offiziellen Kommentar zu den Folgen.

Wo der Alarm angekündigt wurde

Um 06:28 Uhr gilt in der Ukraine immer noch eine groß angelegte Warnung. Die Warnung gilt für das ganze Land, mit Ausnahme der Region Cherson.

Beschuss in der Region Dnipro