Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Was wurde heute besprochen?

Über Beamte: Die Journalisten von NGL.media haben Hunderte von Fällen gefunden, in denen der Wert von gekauften Autos in den Erklärungen von Beamten, Vollzugsbeamten, Bürgermeistern und Abgeordneten zu niedrig angegeben wurde.

Über die Ukraine und die Vereinigten Staaten: Die U.S. International Development Finance Corporation (DFC) hat eine Informationsanfrage (RFI) veröffentlicht, um ein Unternehmen zu finden, das Verwaltungsdienstleistungen für den U.S.-Ukraine Reconstruction Investment Fund erbringen soll.

Über große Renten in der Ukraine: In der Ukraine gibt es 145,2 Tausend Männer im wehrfähigen Alter (unter 60), die nicht arbeiten, keine Behinderung haben und nicht im Militärdienst stehen.

Aufgrund der gesetzlich vorgesehenen Leistungen geht eine beträchtliche Anzahl von Staatsanwälten in der Ukraine vor dem 50. Lebensjahr in den Ruhestand, und es gibt sogar einige wenige, die ihre Rente vor dem 40.

Zu den Tankstellenpreisen: In der ersten Hälfte des Jahres 2025 wurden an den Tankstellen in der Ukraine 3,62 Milliarden Liter Kraftstoff (Benzin, Diesel, Flüssiggas) getankt, das sind fast 7% weniger als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.

EP-Exklusivberichte

