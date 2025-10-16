Nachrichten vom 16. Oktober: Der Ukraine drohen im Winter lange Stromausfälle, Russland greift zum sechsten Mal in einem Monat die Gasinfrastruktur an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Was heute besprochen wurde

Über Gas. Gestern Abend hat der Feind erneut einen groß angelegten kombinierten Angriff auf Einrichtungen der Naftohas-Gruppe durchgeführt, den sechsten seit Anfang Oktober.

Über Stromausfälle. Die Notstromausfälle in der Ukraine können noch eine weitere Woche andauern. In einigen Regionen kann sie länger andauern.

Die Ukrainer sollten sich auf Stromengpässe und lange Stromausfälle im Winter einstellen: 4 Stunden ohne Strom, zwei Stunden mit Strom.

Über den Haushalt. Der Haushaltsausschuss der Werchowna Rada hat 3.339 Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf für 2026 ausgearbeitet: Die geschätzten Kosten der Vorschläge der Abgeordneten belaufen sich auf mehr als 7,1 Billionen Hrywnja, was fast das Anderthalbfache des Haushalts für 2026 ist.

Über Raffinerien. Einige indische Raffinerien bereiten sich darauf vor, die russischen Ölimporte zu kürzen, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärt hatte, Indien habe ihm zugesichert, die Käufe zu stoppen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden.

EP-Exklusivberichte

Genau wie die Quoten: Die Ukraine und die EU einigen sich auf neue Bedingungen für Agrarexporte

Am 13. Oktober hat der EU-Rat ein neues Handelsabkommen mit der Ukraine angenommen. Die Quoten, die im Juni 2025 zurückgegeben wurden, sind erhöht worden, aber werden sie ausreichen und was erwartet die heimischen Agrarexporte?

Analyse des öffentlichen Auftragswesens in Saporischschja: Was wird ausgegeben und wer wird bezahlt?

Durch den russischen Beschuss in Saporischschja wurden mehr als 700 Industrieanlagen, 600 Infrastruktureinrichtungen und 600 soziale und kulturelle Einrichtungen ganz oder teilweise zerstört. Nach Schätzungen der Weltbank belaufen sich die Gesamtverluste für die Region auf 61,2 Milliarden USD und sind damit die höchsten unter allen Frontregionen.