Nachrichten am 27. Oktober: neue Zeitpläne, Beschuss von Stromanlagen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Was wurde heute besprochen?

Wir haben über die Notstromausfälle gesprochen: Am Morgen des 27. Oktober kam es zu Notstromausfällen in Kiew, Kiew, Sumy, Dnipro und anderen Regionen.

Über Griechenland und die Türkei: Griechische Tankerunternehmen, die nach Angaben der Brookings Institution ein Drittel des aus westlichen Häfen exportierten russischen Öls befördern, haben aufgrund der von der Regierung Donald Trump verhängten Sanktionen begonnen, die Zusammenarbeit mit russischen Ölgesellschaften zu verweigern.

Über OnlyFans: Die Polizisten aus Vorkarpaten, Myroslav Rozhko und Mykola Kalynchuk, die tausend Dollar für die Einstellung des Strafverfahrens gegen das Modell OnlyFans gefordert hatten, wurden aus dem Dienst entlassen.

Über PlayCity: Die staatliche Agentur für die Kontrolle des Glücksspiels und des Lotteriegeschäfts PlayCity hat in Zusammenarbeit mit TikTok 33 Konten gesperrt, die gegen das Gesetz verstoßen und für Glücksspiel geworben haben.

Über die Grenze: am 27. Oktober kann der Einreiseverkehr an den Grenzübergängen Nyzhankovychi – Malchovice, Smilnytsia – Kroscenko und Hrushev – Budomezh aufgrund der Einführung des digitalen Einreise-/Ausreisesystems (EES) verlangsamt werden.

Energiesektor: Eine wichtige Energieanlage im Bezirk Koryukiv, Region Tschernihiw, wurde durch feindlichen Beschuss beschädigt.

Zu den Plänen für Stromausfälle: Am Dienstag, den 28. Oktober, werden in bestimmten Regionen der Ukraine Stromausfälle verhängt.

