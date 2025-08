Das Nationale Antikorruptionsbüro hat die Durchsuchungen im Haus von Shurma bestätigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Auf Ersuchen ihrer ukrainischen Kollegen durchsuchten bayerische Ermittler das Haus von Rostyslav Shurma in der Stadt Starnberg.

Am 15. Juli fanden Durchsuchungen im Haus des ehemaligen stellvertretenden Leiters des Präsidialamtes, Rostyslav Shurma, in Deutschland statt. Sie wurden von deutschen Strafverfolgungsbehörden auf Ersuchen des Nationalen Antikorruptionsbüros durchgeführt. Darüber am Freitag, 1. August, sagte der Leiter des Nationalen Antikorruptionsbüros Semyon Kryvonos auf Kanal 24.

„Da diese Information bereits in die Medien gelangt ist, und vor allem, da die deutsche Seite berichtet hat, ja, ich kann bestätigen, dass die entsprechenden Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Besonders zu kommentieren … aufgrund des Gesetzes kann ich mich weder zu den Aussichten dieses Strafverfahrens noch zu seinem Wesen äußern“, sagte Krivonos und fügte hinzu, dass „dieser Fall aktiv vorankommt“.

Ebenfalls am Vortag berichtete die deutsche Ausgabe des Spiegel, dass bayerische Ermittler auf Ersuchen des Nationalen Antikorruptionsbüros das Haus von Rostislav Shurma in der Stadt Starnberg in Bayern durchsucht haben.