Nicht nur in Kiew: In drei Regionen gab es Explosionen

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Russen griffen Saporischschja, Dnipro und die Stadt Ismajil in der Region Odessa an. In Ismajil fiel nach dem Angriff der Strom aus.

In der Nacht zum Mittwoch, den 22. Oktober, griffen die Russen Dnipro, Saporischschja und die Region Odessa an. Es wird über Stromausfälle berichtet.

So meldete der Leiter der Militärverwaltung der Oblast Saporischschja, Ivan Fedorow, einen Angriff der Schaheds auf Saporischschja und anschließend wiederholte Explosionen in der Stadt.

Eine Reihe von Explosionen war auch in Dnipro zu hören.

Und in Ismajil in der Region Odessa fiel nach den Explosionen der Strom aus, berichtet Suspilne, lokale Telegramkanäle.

Wir werden daran erinnern, dass die Russen in dieser Nacht Kiew mit Kugeln angegriffen haben. Es gab ein Feuer in der Stadt.