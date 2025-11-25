Notstromausfälle haben in der Region Kiew begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In zwei Bezirken der Region Kiew haben Notstromausfälle begonnen.

Dies berichtet der Pressedienst DTEK.

„In den Bezirken Browary und Boryspil der Region Kiew wurden Notstromausfälle eingeleitet“, heißt es in der Erklärung.

Sollten sich Änderungen ergeben, wird das Energieversorgungsunternehmen umgehend darüber informieren.

Während der Notabschaltungen gelten die Zeitpläne nicht und können im Voraus vorhergesagt werden.

Zur Wiederholung:

In der Nacht des 25. November haben russische Truppen einen massiven kombinierten Angriff auf die Ukraine gestartet. Der Angreifer setzte seegestützte Marschflugkörper, ballistische Raketen und eine große Anzahl von Angriffsdrohnen ein.

Infolge des nächtlichen Angriffs waren am Morgen mehr als 40.000 Verbraucher in der Region Kiew, 20.000 in der Region Odessa, 13.000 in der Region Tschernihiw, mehr als 21.000 in der Region Dnipro und mehr als 8.000 in der Region Charkiw ohne Strom.