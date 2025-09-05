Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Mitarbeiter des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung mussten den Mann zur Untersuchung in das VLC bringen. Er setzte sich auf den Fahrersitz des Wagens und fuhr davon.

In der Region Odessa wird ein Mann vor Gericht gestellt, der das Auto des örtlichen territorialen Zentrums für Personalbeschaffung gestohlen und nach Hause gefahren hat. Darüber berichtet die Nationale Polizei im Gebiet Odessa.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich das Ereignis im August ereignet hat. Er wurde der Polizei von Mitarbeitern des Territorialen Zentrums für Personal und soziale Unterstützung und SP gemeldet.

Den Ermittlungen zufolge saß ein 43-jähriger Bürger im Dienstwagen des Territorialen Zentrums für Personalbeschaffung und soziale Unterstützung und setzte sich dann vor dem Mitarbeiter der Einrichtung auf den Fahrersitz und fuhr los. Die Mitarbeiter des Territorialen Zentrums für Anwerbung und soziale Unterstützung sollten den Mann zu einer Untersuchung ins VLC bringen.

Am Rande der Siedlung verließ der Mann das Auto und fuhr nach Hause. Er nahm auch eine Tasche mit Dokumenten aus der Fahrerkabine mit. Die Polizei spürte ihn jedoch sofort auf und nahm ihn fest.

Der Mann sagte, er habe das Auto spontan gestohlen, ohne sich vorher darauf vorzubereiten.

Der Angeklagte wurde wegen illegalen Besitzes eines Fahrzeugs, eines Reisepasses und anderer wichtiger persönlicher Dokumente angeklagt. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis.

Wir werden daran erinnern, dass eine Gruppe von Männern im Dorf Boratin in der Region Wolhynien bei dem Versuch, Dokumente zu überprüfen, den Mitarbeitern des Territorialen Zentrums für Erwerb und soziale Unterstützung und der SP traumatische Waffen abgenommen und das Feuer eröffnet hat. Daraufhin wurde Tränengas eingesetzt, die Täter wurden festgenommen.

Zuvor hatte in Charkiw ein Mann mit einem Stock und einem Gaskanister das Militärpersonal des Territorialen Zentrums für Anwerbung und soziale Unterstützung angegriffen.