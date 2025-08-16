Putin ist bereit, über Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu sprechen: Die Liste umfasst China, Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Kremlchef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump mitgeteilt, dass er bereit ist, über Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu sprechen. Gleichzeitig hat er ein bestimmtes Land als Bürgen genannt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Axios.

„Putin hat in der Tat seine Bereitschaft erklärt, über Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu sprechen“, sagte die Quelle.

Laut Axios erwähnte Putin jedoch China als einen der möglichen Garanten, was darauf hindeuten könnte, dass der Kremlchef sich gegen die aus NATO-Truppen bestehenden Sicherheitskräfte aussprechen wird.

Treffen in Alaska und Sicherheitsgarantien für die Ukraine