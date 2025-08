Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat erklärt, dass seine Forderungen an die Ukraine, die er im Sommer 2024 gestellt hat, unverändert bleiben.

** Quelle: .* russische „Nachrichtenagenturen“ zitieren Putin während eines Treffens mit dem selbsternannten weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko

Einzelheiten: .* Im Jahr 2024 soll Putin „Bedingungen für die Einstellung der Feindseligkeiten in der Ukraine“ gestellt haben.

Damals sagte er, dass die ukrainischen Truppen „vollständig aus den Gebieten der Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja innerhalb der Verwaltungsgrenzen abgezogen werden müssen.

Gleichzeitig sagte Putin am Freitag, dass er den Verhandlungsprozess in Istanbul „positiv bewerte“ und dass die notwendigen Schritte zur Schaffung eines „langfristigen – ohne vorübergehende Einschränkungen – Friedens in der Ukraine“ diskutiert werden sollten.

Vor den Medien äußerte sich Putin nicht direkt zu dem Ultimatum von US-Präsident Donald Trump, fügte aber hinzu, dass „alle Enttäuschungen von irgendjemandem aus überzogenen Erwartungen resultieren“.