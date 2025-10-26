Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der russische Diktator Wladimir Putin hielt ein Treffen in einem der Kommandoposten der gemeinsamen Truppengruppierung ab. Ihm wurde versichert, dass die ukrainischen Streitkräfte in mehreren Bereichen von den Russen eingekesselt sind.

Dies berichtete RBK Ukrajina unter Berufung auf TASS.

Die russischen Medien berichteten, Putin habe einen der Kommandoposten der gemeinsamen Truppengruppierung besucht. Dort hielt er ein Treffen mit dem russischen Generalstabschef Valery Gerasimov und den Kommandeuren der Gruppe ab, die über die Lage an der Kontaktlinie berichteten.

Putins Sprecher Dmitri Peskow sagte, dass nach Angaben der russischen Kommandeure bis zu 5.000 Soldaten der ukrainischen Streitkräfte in Richtung Kupjansk und 5.500 Soldaten in Richtung Krasnoarmejsk eingekesselt seien.

Die Lage an der Front

Wie bereits berichtet, fanden am 25. Oktober um 22:00 Uhr im Laufe des Tages mehr als anderthalb Hundert Kampfhandlungen an der Frontlinie statt.

Die meisten von ihnen fanden im Sektor Pokrovsk statt.

Einundzwanzig Gefechte wurden im Sektor Kostjantynivske verzeichnet, 15 im Sektor Olexanderivske und 11 Mal im Sektor Lyman, wo russische Stellvertreter versuchten, die ukrainischen Streitkräfte zu durchbrechen.

Gleichzeitig wurde am Vortag bekannt, dass die ukrainischen Streitkräfte das Dorf Sukhetske im Bezirk Pokrovsk in der Region Donezk befreit haben. Dabei erlitten die meisten Angreifer irreparable Verluste und einige wurden gefangen genommen.

Darüber hinaus ist erwähnenswert, dass der Feind in den letzten 24 Stunden 900 Angreifer und mehr als 80 Fahrzeuge an der Frontlinie verloren hat.

Die ukrainischen Verteidiger halten weiterhin die Linie und fügen dem Feind Verluste zu.