Die Regierung hat über die Höhe der Subventionen und Privilegien für 2026 entschieden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Ministerkabinett hat beschlossen, den Haushaltsbetrag für Wohngeld für 2026 nicht zu ändern. Allerdings wird die Zahl der Empfänger leicht reduziert.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Haushaltsentwurf für 2026 (Nr. 14000).

Der Entwurf schlägt vor, 42,321 Milliarden Hrywnja für die Zahlung von Wohngeld und Leistungen an Bürger für Wohnraum und kommunale Dienstleistungen, den Kauf von festem und flüssigem Heizöl und Flüssiggas bereitzustellen.

Mit diesen Mitteln sollen 2,7 Millionen Haushalte staatlich unterstützt werden.

„Dieser Betrag wurde vom Ministerium für Sozialpolitik, Familie und Einheit der Ukraine in Übereinstimmung mit der erwarteten Zahl der Empfänger von Leistungen und Wohngeld und der weiteren Verbesserung der bestehenden Mechanismen für die Bereitstellung von Wohngeld und Leistungen für die Bevölkerung durch die Stärkung des gezielten Ansatzes für die Bereitstellung von Unterstützung auf der Grundlage der Bedürfnisse festgelegt“, heißt es in dem Gesetzentwurf.

Der Betrag wird sich also im Vergleich zu 2025 nicht ändern, als der Haushalt den Betrag für Subventionen und Leistungen auf 42,321 Mrd. Hrywnja gekürzt hat. Mit diesen Mitteln sollten 2,8 Millionen Haushalte staatliche Unterstützung erhalten.