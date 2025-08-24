In der Region Charkiw wurde ein Waldbrand gelöscht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Um die Folgen zu beseitigen, waren 66 Retter und 21 Ausrüstungseinheiten im Einsatz, von der Forstwirtschaft 14 Mitarbeiter und neun Ausrüstungseinheiten.

Fast zwei Tage brauchten die Retter, um einen Großbrand vollständig zu löschen, der sich am 22. August gegen 15:10 Uhr auf dem Territorium der Artemivskoye Forstwirtschaft SE Forest of Ukraine in der Nähe des Dorfes ereignete. Dibrova Oskol Gemeinde des Bezirks Isjum. Darüber informierte der Pressedienst des staatlichen Notdienstes der Region Charkiw.

„Am 24. August um 14:00 Uhr ist ein großflächiger Waldbrand mit einer Fläche von 102 Hektar vollständig beseitigt“, heißt es in der Meldung.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Feuer am 23. August um 12:08 Uhr lokalisiert wurde.

An seiner Beseitigung waren Einheiten des Staatlichen Katastrophenschutzes, der Forstwirtschaft und der Brandabwehr beteiligt. Darüber hinaus arbeiteten Sappeure des Staatlichen Katastrophenschutzes, die das Territorium, die Zufahrten und die Brandschneisen kontrollierten, um die Bewegungswege der Feuerwehrausrüstung zu sichern.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Brände in der Region Sumy aufgrund von Beschuss ausgebrochen sind.