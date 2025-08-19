In der Region Dnipro beschädigten die Russen Häuser und eine Bildungseinrichtung: ein Mann wurde verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 19. August griffen russische Angreifer die Region Dnipro an, verletzten einen Mann, zerstörten ein Gewächshaus und ein Nebengebäude und beschädigten Häuser, Autos und eine Bildungseinrichtung.

Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung Serhij Lyssak in Telegram

Direkte Ansprache des Chefs der Region: .* „Im Bezirk Nikopol haben die Gemeinden Nikopol, Marhanezka und Pokrovska unter russischen Angriffen gelitten. Der Feind hat mit FPV -Drohnen und Artillerie geschossen. Ein Mann wurde verletzt. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert.“

Einzelheiten: Im Bezirk Nikopol brach infolge des Angriffs ein Feuer aus, das ein Gewächshaus und ein Nebengebäude zerstörte und ein Wohnhaus, ein Privathaus und ein Auto beschädigte.

Die Gemeinde Wassylkivska im Bezirk Sinelnykivsky wurde von Drohnen getroffen, die ein Schulgebäude in Brand setzten.

Nach Angaben von Lyssak wurden sieben feindliche Drohnen, die über der Region Dnipro flogen, zerstört.