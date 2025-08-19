FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

In der Region Dnipro beschädigten die Russen Häuser und eine Bildungseinrichtung: ein Mann wurde verletzt

In der Nacht zum 19. August griffen russische Angreifer die Region Dnipro an, verletzten einen Mann, zerstörten ein Gewächshaus und ein Nebengebäude und beschädigten Häuser, Autos und eine Bildungseinrichtung.

Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung Serhij Lyssak in Telegram

  • Direkte Ansprache des Chefs der Region: .* „Im Bezirk Nikopol haben die Gemeinden Nikopol, Marhanezka und Pokrovska unter russischen Angriffen gelitten. Der Feind hat mit FPV-Drohnen und Artillerie geschossen. Ein Mann wurde verletzt. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert.“

Einzelheiten: Im Bezirk Nikopol brach infolge des Angriffs ein Feuer aus, das ein Gewächshaus und ein Nebengebäude zerstörte und ein Wohnhaus, ein Privathaus und ein Auto beschädigte.

Die Gemeinde Wassylkivska im Bezirk Sinelnykivsky wurde von Drohnen getroffen, die ein Schulgebäude in Brand setzten.

Nach Angaben von Lyssak wurden sieben feindliche Drohnen, die über der Region Dnipro flogen, zerstört.

