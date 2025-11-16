Region Odessa unter RF-Angriff: Der Bürgermeister erklärt die Ursache der Explosionen in Ismajil

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein russisches unbemanntes Luftfahrzeug bedrohte die Hafenstadt, an der die Luftabwehr arbeitete.

In der Nacht zum Montag, den 17. November, um 0:20 Uhr, ertönten in der Hafenstadt Ismajil Explosionen. Ihre Ursache wurde vom Bürgermeister der Stadt Andrej Abramchenko auf seinem Telegram-Kanal gemeldet.

Andrej Abramtschenko stellte fest, dass es eine Bedrohung in der Region gibt Unbemannte Flugzeuge und die Luftabwehr arbeitet. Er rief auch zum Schweigen über Informationen auf und betonte, wie wichtig es ist, die Arbeit der Luftabwehr nicht zu filmen und das Video nicht über Kanäle oder Bots zu verbreiten.

Am Vorabend warnte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine zweimal vor der Bewegung von Drohnen aus dem Schwarzmeergebiet in Richtung Ismajil.