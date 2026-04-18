In der Region Samara der Russischen Föderation haben Drohnen die Ölraffinerie in Nowokuibyschewsk angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der russischen Region Samara haben Drohnen die Ölraffinerie in Nowokuibyschewsk angegriffen, wodurch es auf dem Gelände zu einem Brand kam.

Quelle: Telegram-Kanäle zur Lagebeobachtung, russische Propagandamedien

Details: Nach Angaben von Anwohnern waren die ersten Explosionen gegen 05:30 Uhr morgens (Kiewer Zeit) zu hören. Die Explosionsgeräusche waren im östlichen und nördlichen Teil der Stadt zu hören.

In den sozialen Netzwerken werden zahlreiche Fotos und Videos verbreitet, die Drohnenflüge und heftige Brände im Industriegebiet der Stadt zeigen. Auf den Aufnahmen ist eine gewaltige Feuer- und Rauchwolke im Bereich der Ölraffinerie zu sehen.

Derzeit liegen keine offiziellen Informationen über Zerstörungen und mögliche Opfer vor. Die russischen Behörden haben sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert.

Zudem griffen Drohnen in der vergangenen Nacht ein Industrieunternehmen in Tichoretsk in der Region Krasnodar an, wodurch ein Brand ausbrach. Zur Brandbekämpfung wurden 224 Personen und 56 Einsatzfahrzeuge eingesetzt.

Zur Information: Die Ölraffinerie in Nowokuibyschewsk ist eine Ölverarbeitungsanlage mit einer jährlichen Verarbeitungskapazität von 8,8 Millionen Tonnen.

Das Unternehmen stellt über 20 verschiedene Arten von Handelsprodukten her. Es ist an der Versorgung der russischen Besatzungsarmee beteiligt.

Vorgeschichte: .*

In der Nacht vom 18. April griffen Drohnen ein Öllager in der Nähe der Kosatschaja-Bucht auf der vorübergehend besetzten Krim an, woraufhin ein Brand ausbrach.