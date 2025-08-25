Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Stadt Smila in der Region Tscherkassy wurde ein Wehrpflichtiger getötet, während er zu einem Ausbildungszentrum transportiert wurde.

Dies berichtete RBK Ukrajina unter Berufung auf das regionale medizinische und psychologische Zentrum von Tscherkassy.

Dem Bericht zufolge wurde am 22. August ein Team von Wehrpflichtigen vom Sammelplatz des regionalen militärischen und zivilen Ausbildungszentrums von Tscherkassy losgeschickt.

Den Angaben zufolge öffnete der Reservesoldat Jewhen Kushnir während der Fahrt unerlaubt die Seitentür und sprang auf die Fahrbahn, wobei er sich mehrere Verletzungen zuzog.

Die Soldaten leisteten Erste Hilfe und riefen einen Krankenwagen. Das Opfer wurde in eine medizinische Einrichtung gebracht, aber am 24. August erlag er seinen Verletzungen.

Die Polizei hat eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet und prüft die Umstände.

Das regionale territoriale Zentrum für Rekrutierung und soziale Unterstützung in Tscherkassy unterstützt die Ermittlungen und verspricht, die Täter vor Gericht zu bringen.

Unfälle mit TCCs in der Ukraine

