In der Region Tschernihiw explodierte ein Sprengstoff in den Händen eines Kindes

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 28. Juni wurde ein Kind in der Region Tschernihiw durch die Explosion eines unbekannten Gegenstandes verletzt.

Quelle: SES

Einzelheiten: In dem Dorf Olexanderivka nahm ein 11-jähriger Junge einen unbekannten Gegenstand in die Hand, der in seinen Händen explodierte.

Das Kind wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Rettungskräfte bitten darum, Kinder an die Gefahr von verdächtigen Gegenständen zu erinnern.